Кроме этого, по мнению биолога, новая мутация может сказаться на эффективности вакцин.

Новый тип коронавируса приведет к снижению эффективности вакцин. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут оказаться незащищенными от новой мутации коронавируса.

Читайте такжеХудшие времена пандемии COVID-19 еще впереди – главный инфекционист СШАОб этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови»,— сказала Баранова «РИА Новости».

По мнению биолога, новая мутация может сказаться на эффективности вакцин, но «не черно-белым образом». Профессор предположила, что она может снизиться на несколько процентов.

«Допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная»,— добавила Баранова.

Новый тип коронавируса: что известно

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что новый вариант коронавируса на 70% более заразный. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Однако первые случаи заражения новым видом коронавируса уже выявлены во многих странах.

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Автор: УНИАН