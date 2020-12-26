Швеция и Испания сегодня сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Читайте такжеВакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС, вакцинация стартует завтра (видео)
Четыре случая инфицирования обнаружены в Испании, один – в Швеции.
Накануне перечень стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, пополнили Франция и Япония. Французские власти на два дня запретили въезд пассажирам и грузам из Великобритании, откуда происходит новый вариант вируса.
Новый штамм коронавируса: что о нем известно
- В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.
- Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщения.
В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже выявлен в восьми странах Европы.
- Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.
- Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводят запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram