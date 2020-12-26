Всего в стране за сутки зафиксировано 3 тыс. 748 случаев заболевания COVID-19.

В Японии обнаружили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса из Великобритании.

Об этом сообщает The Japan Times.

"Пять человек, вернувшихся в Японию из Великобритании, прошли положительный тест на мутированную форму COVID-19", - говорится в сообщении.

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Инфицированные новых штаммом коронавирусом находятся на карантине, проводится работа по подтверждению путей заражения и установлению контактных людей.

Всего в стране за сутки зафиксированы рекордные 3 тыс. 748 случаев заболевания COVID-19, это третий день подряд с показателями более 3 тысяч.

Также в пятницу страна сообщила о 42-х новых случаях смерти от коронавируса.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря введен новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это фактически означает полный локдаун. Новый штамм коронавируса известный как VUI-202012/01.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявлен еще один новый вид коронавируса у двух человек, которые пприехали из Южной Африки в течение последних нескольких недель. По его словам, этот вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он более заразен, чем выявленный ранее новый штамм VUI-202012/01.

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Автор: Юлия Петриченко