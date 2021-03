Эксперты рассказали о новых данных в борьбе с эпидемией курения на конференции SRNT 2021

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от последствий курения умирает 8 млн человек. Проблема уже давно стала глобальной, а методы ее решения являются предметом поисков ученых. Так, во время февральской онлайн-конференции The Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT) были рассмотрены данные последних исследований, которые могут помочь миру преодолеть эпидемию курения.

SRNT 2021 была посвящена новым данным о влиянии табачных и никотиносодержащих изделий на здоровье курильщиков. Среди последних особое внимание было уделено бездымным альтернативам: электронным сигаретам и системам для нагревания табака. Они, по данным исследований, на 95% менее вредные, чем обычные сигареты. Рост популярности альтернативных продуктов во многих странах (Япония, Германия, Италия и т.д.) обусловлен и попыткой самих курильщиков уменьшить риски для здоровья, не отказываясь от потребления никотина. До перехода на бездымные продукты, по данным Карины Фишер, менеджера PMI по проведению исследований после запуска продуктов, 99% пользователей сначала использовали никотиновый пластырь. Это свидетельствует, что для избрания эффективной замены сигаретам, курильщики должны иметь доступ к разного типа продуктам. Ограничение этого доступа является причиной возврата к сигаретам, дым которых содержит более 7000 вредных химических веществ. Представители Академии профилактической медицины (Алматы, Казахстан) Алмаз Шарман и Турсинбек Нурмагамбетов оценили влияние сигарет и альтернатив на респираторное здоровье, физическую работоспособность и метаболический синдром. В исследовании участники, которые курили сигареты или использовали бездымные продукты (системы для нагревания табака), проходили тест 6-минутной ходьбы. Они самостоятельно заполняли ХОБЛ-тест (для больных хроническими обструктивными заболеваниями легких), а также оценивался их метаболический синдром. Результаты за год показали, что доля ХОБЛ≥10 (где «≥10» свидетельствует о значительном прогрессирования симптомов) уменьшилась более чем на 13% у пользователей систем для нагревания табака и увеличилась на более чем 8% среди курильщиков сигарет. Анжела ван дер Плас, менеджер по доказательствам, полученным в условиях клинической практики, акцентировала на том, что использование альтернативных продуктов может иметь положительное влияние и на общественное здоровье. Например, в Японии после запуска систем для нагревания табака на рынке (сейчас их доля составляет 19,9%) наблюдается снижение количества госпитализаций из-за хронических обструктивных легочных болезней и ишемических болезней сердца. Что касается полемики вокруг использования ароматизированных ингредиентов в электронных системах и вейпах, Дженни Хо, ученый по организации исследований PMI, представила результаты 90-дневного эксперимента над крысами Sprague Dawley. В течение 6 часов ежедневно они подвергались воздействию ароматических аэрозолей электронных сигарет. Было установлено, что вдыхание жидкостей вызывает минимальную локальную и системную токсичность. Существенных изменений в воспалении легких ни в одной из групп не наблюдалось. По результатам SRNT 2021 ученые пришли к выводу, что бездымные альтернативы для совершеннолетних курильщиков могут помочь сокращению распространения связанных с курением заболеваний и снижению глобального уровня курения. Для этого необходимо учитывать, что не все табакосодержащие продукты являются одинаково вредными, и применять методы регулирования в соответствии со степенью вреда. В свою очередь курильщики должны иметь доступ к информации о свойствах продуктов, данных исследований и использовании этой продукции. Однако только при условии, что полный отказ от курения – невозможен. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

