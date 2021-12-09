Со временем страна хочет полностью отказаться от табакокурения.

Власти Новой Зеландии собираются запретить продажу табака и табачных изделий всем людям, рожденным после 2008 года.

Ожидается, что соответствующий закон примут уже в следующем году, пишет BBC. Согласно ему, родившиеся после 2008 года не смогут покупать в стране сигареты или табачные изделия на протяжении всей своей жизни.

Также сегодня, в четверг, 9 декабря, правительство объявило ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточило контроль над продажей табака: количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, сократится с примерно 8 000 до 500.

К 2025 году власти стремятся сократить количество курильщиков в пятимиллионной Новой Зеландии до 5% - а со временем полностью искоренить курение на территории страны.

"Мы хотим сделать так, чтобы молодые люди вообще не начинали курить", - заявила министр здравоохранения Айеша Вералл.

Читайте такжеВ Британии одобрили новое лечение ВИЧ: терапия всего 6 раз в годСейчас около 13% взрослого населения Новой Зеландии курят - это уже на 5% меньше, чем 10 лет назад. При этом курильщиков среди коренного населения, маори, больше, чем среди других жителей - 31%. Выше среди них и уровень тяжелых заболеваний, а также смертности. По утверждения министерства здравоохранения, курение является причиной 25% случаев раковых заболеваний в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным ВОЗ, в Украине курят больше подростков, чем в Европе. 85 тысяч украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением.

При этом за период с 2000 по 2020 год употребление табака среди взрослого населения в Европейском регионе ВОЗ снизилось с 34,6% до 25,3%. По состоянию на 2020 год табак употребляли почти 33% мужчин и 18% женщин в этом регионе.

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Автор: Катерина Комолова