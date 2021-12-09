85 тысяч украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением.

В Украине курят больше подростков, чем в Европе.

Об этом сказала технический специалист бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анжела Чобану, презентуя доклад ВОЗ о глобальной эпидемии табака.

"Показатель курения среди подростков выше, чем на европейском уровне", - отметила Чобану.

Она отмечает, что за период с 2000 по 2020 год употребление табака среди взрослого населения в Европейском регионе ВОЗ снизилось с 34,6% до 25,3%. По состоянию на 2020 год табак употребляли почти 33% мужчин и 18% женщин в этом регионе.

При этом она подчеркнула, что снижение табакокурения среди женщин происходит "очень медленно" и в европейском регионе показатель употребления табака намного выше по сравнению с другими регионами, поэтому не будет достигнута намеченная цель снижения употребления табака на 30% среди женщин.

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Чобану отмечает, что более 80% стран Европейского региона добиваются снижения употребления табака, и Украина - одна из них. "По состоянию на 2019 год самый высокий уровень зарегистрирован в Сербии, а самый низкий – в Туркменистане. Украина посередине по этому показателю", - добавила она.

На презентации отмечалось, что 85 тысяч украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением.

Как сообщал УНИАН, по данным ВОЗ, употребление электронных сигарет среди подростков намного выше, чем среди взрослого населения.

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Автор: Надя Пришляк