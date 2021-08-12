В Германии медсестру Красного Креста подозревают в том, что вместо вакцины против COVID-19 она вводила людям так называемый физиологический раствор - водный раствор поваренной соли.
Теперь власти просят тысячи людей сделать еще одну прививку, передает Reuters.
Как выяснило полицейское расследование, в начале весны в центре вакцинации во Фрисландии - сельском районе недалеко от побережья Северного моря - женщина "привила" солевым раствором около 8 600 людей.
Хотя эта жидкость безвредна, в марте и апреле в Германии вакцинировали в основном пожилыми людьми, так что риск заболеть COVID-19 - потенциально смертельным вирусным заболеванием - для ложнопривитых может быть особенно высок.
Мотив медсестры до конца неясен. Однако, по словам следователей, в социальных сетях она скептически высказывалась о вакцинах.
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