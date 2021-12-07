Врачи убеждены, что такие искусственные органы настоящее спасение для многих пациентов, стоящих в очереди на трансплантацию.

В Германии врачи провели уникальную операцию - они впервые пересадили искусственное сердце.

Как говорится в сюжете ТСН, для 58-летнего пациента по имени Ральф Янсен это была единственная надежда. Операция по пересадке длилась 9 часов. Орган извне изготовлен из пластика, а вот клапаны и камеры взяли из бычьего сердца. Искусственное сердце подключено к специальному аккумулятору – управлять им можно извне.

Врачи говорят, что такие искусственные органы настоящее спасение для многих пациентов, стоящих в очереди на трансплантацию. Однако это решение является лишь временным, пока больные ждут пересадку настоящего органа.

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Как сообщал УНИАН, во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку – 13-летнему Максиму Давидюку из села Зарудчи. Донором для него стал умерший от инсульта 54-летний мужчина.

Кроме того, 30 ноября столичные врачи пересадили печень от неродного донора 16-летней девочке, у которой кроме печени почти не работают почки.

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Автор: Виолетта Орлова