За последние сутки власти Австрии зафиксировали более 3700 новых случаев коронавирусной болезни.

В Австрии с 1 ноября вводят новые карантинные правила, которые предусматривают, что все работники, имеющие на рабочем месте непосредственный контакт с клиентами или коллегами, должны быть полностью вакцинированы, иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19.

Об этом сообщает DW.

По словам министра труда Австрии Мартина Кохера, в случае нарушения этих норм предусмотрен штраф в размере 500 евро для работников и 3600 евро для работодателей. Он надеется, что штрафов удастся избежать, если вакцинированные люди будут работать дома или если работодатели будут принимать меры для их активной вакцинации.

Переходный период до 14 ноября предполагает, что работники, не имеющие документа о вакцинации, отрицательный результат теста или выздоровления, должны будут носить защитную маску типа FFP2.

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Сейчас в Австрии растет число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки власти зафиксировали более 3700 новых случаев. При этом полностью вакцинировано в стране почти 62% населения.

Напомним, советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард заявил, что пандемия коронавируса "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года".

Автор: Денис Прядко