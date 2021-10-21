Об этом он сказал в ходе общения с медиками.

Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может быть "лекарством" от онкологических заболеваний.

Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

20 октября он посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник, COVID не только на данном этапе "придавил" грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, что-то вот происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса появится в 2023 году.

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Автор: Людмила Жерновская