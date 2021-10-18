Отмечается, что этот препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения коронавируса.

В Англии Национальная служба здравоохранения одобрила препарат - дупилумаб, который является очень важным в лечении астмы. Также, по данным медиков, эти лекарства применяют и в борьбе с коронавирусом.

Как передает Sky News, Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендовал дупилумаб некоторым пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами.

Отметим, дупилумаб - препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения коронавируса. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите.

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Для получения рецепта на новое лекарство будут рассматривать пациентов с тяжелой астмой второго типа, перенесших не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год и не отвечающих критериям для других биологических методов лечения, будут рассматриваться

Как сообщается, клинические испытания показали, что дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.

Однако у этого препарата есть и побочные эффекты, такие как воспаление и головные боли. Реже препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.

Напомним, как писал УНИАН, в США просят разрешить использование таблеток от коронавируса. Решение будет принято после того, как изучат всю информацию о препарате.

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Автор: Виктория Гордиенко