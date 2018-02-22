Популярный препарат против астмы приводит к суициду - выводы экспертов

Лекарство популярно у детей, но имеет серьезные побочные эффекты: суицидальные мысли, депрессию, кошмары и психотические эпизоды у маленьких детей.

Препарат Singulair, который выписывают астматикам, приводит к суициду.

Министр здравоохранения Австралии Грэг Хант отдал распоряжение в экстренном порядке изучить побочные эффекты, возникающие при употреблении препарата Singulair (Montekulast), которые прописывают больным астмой – после того, как несколько пациентов впали в депрессию и покончили с собой, сообщает издание 9 News.

Читайте такжеМоющие средства очень опасны для здоровья женщин - исследованиеЭто лекарство, которое обычно выписывают детям и подросткам, имеет такие побочные эффекты как суицидальные мысли, депрессия, ночные кошмары и психотический синдром.

Лекарство популярно для лечения астмы у детей, но имеет серьезные потенциальные побочные эффекты: суицидальные мысли, депрессию, кошмары и психотические эпизоды у маленьких детей.

Согласно данным Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии, с 2016-го по 2017 годы врачи выписали не менее 200 тысяч рецептов на приобретение данного препарата.