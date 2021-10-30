Вместе с тем в России фиксируют новые антирекорды: впервые с начала пандемии в стране обнаружили более 40 тысяч COVID-больных за сутки.

Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки (G20) с просьбой о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Речь идет о российской вакцине "Спутник V", которую не признает ни ВОЗ, ни регуляторы США и ЕС, поэтому ее использование не разрешено. Эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными.

Об этом пишет Дождь.

30 октября Путин по видеосвязи обратился к лидерам стран Большой двадцатки с тем, чтобы государства признали российские QR-коды, выдаваемые тем, кто привит российскими вакцинами.

"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19", - заявил президент РФ на саммите G20 и также призвал выработать "механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса".

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Отметим, что за минувшие сутки в России обнаружили 40 251 случай заражения коронавирусом - это новый рекорд с начала пандемии. За этот же период умерли 1 160 больных COVID-19. Излечились 28 909 пациентов, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Наихудшая ситуация в Москве, где за сутки обнаружили 7 267 новых инфицированных. Также сложная ситуация в Санкт-Петербурге (+23 578) и в Московской области (+2 680).

Из-за роста заболеваемости с 30 октября по 7 ноября в стране продолжаются нерабочие дни. Из-за празднования Дня народного единства фактически нерабочими будут только 3 дня – с 1 по 3 ноября. В этот период будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам Путина, в регионах с самой сложной ситуацией нерабочий период может начаться раньше и длиться дольше. Правительство призвало местные власти ограничить доступ к ресторанам, театрам и другим развлекательным заведениям.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин отказался ехать на климатическую конференцию в Глазго.

Отметим, в середине сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом. За несколько месяцев до этого президент РФ заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Напомним, саммит G20 30-31 октября в Риме стал первой встречей мировых лидеров с начала пандемии COVID-19. Кроме пандемии и ее последствий одной из главных тем станет климат. Вопросы глобального потепления и энергоресурсов обсудят на климатическом саммите ООН COP26 в Шотландии, который начнется 31 октября.

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Автор: Виктория Гордиенко