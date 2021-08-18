Франциск и другие священники из США, Бразилии, Мексики отметили, что вакцины эффективны от коронавируса и церковь поддерживает прививки.

Поры апа Франциск призывает людей вакцинироваться против COVID-19 / фото REUTERS Поры

Папа Римский Франциск записал видеообращение, в котором призывает всех вакцинироваться от коронавируса. Он отмечает, что прививка - это маленький "акт любви" к себе, своим ближним и всем людям.

"Получение сертифицированной вакцины - это акт любви. И помощь большинству людей в этом - акт любви. Любви к себе, к вашим семьям и друзьям, любви ко всем людям. Получить прививку-ㅡ это простой, но хороший способ заботы о других, особенно наиболее уязвимых. Я молюсь, чтобы каждый из нас мог сделать свой маленький жест любви. Маленькие жесты для лучшего будущего", - подчеркнул Папа Римский, передает Vatican News.

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К призыву Франциска вакцинироваться, присоединились и другие священники из США, Бразилии, Мексики. Они подчеркнули, что "несмотря на то, что есть еще много, чего мы не знаем о коронавирусе", точно известно, что вакцины эффективны и церковь поддерживает прививки.

Франциск также отметил, что "благодаря божьей благодати и работе многих", мы имеем вакцины для защиты от COVID-19, но они могут помочь завершить эпидемию лишь тогда, когда будут доступны всем, а люди будут сотрудничать друг с другом.

Сам Франциск сделал прививку от коронавирусной болезни в Ватикане еще в январе.

Вакцинация от коронавируса

Автор: Виктория Гордиенко