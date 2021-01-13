84-летний папа Франциск вакцинировался от коронавируса в рамках кампании по иммунизации жителей Ватикана.
Об этом сообщает газета LA NACION со ссылкой на источники в церкви.
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За три недели глава католиков получит вторую дозу вакцины.
Ватикан закупил специальный холодильник для хранения доз вакцины Pfizer-BioNTech. Приоритетными категориями во время вакцинации являются медики, пенсионеры и персонал, который контактирует с населением.
Папе Франциску - 84 года, еще в молодости ему удалили часть легких по причине болезни, что делает его потенциально уязвимым к коронавирусу.
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