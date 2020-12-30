ЮАР продлевает на четыре часа ночной комендантский час, требуя, чтобы все жители были дома с 9 вечера до 6 утра.

В Южной Африке ввели запрет на продажу алкоголя и закрывают все бары, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о запрете на употребление алкоголя и закрытии всех пляжей и общественных бассейнов в очагах заражения, в том числе в Кейптауне, Йоханнесбурге, Дурбане и нескольких прибрежных районах.

Кроме того, ЮАР продлевает на четыре часа ночной комендантский час, требуя, чтобы все жители были дома с 9 вечера до 6 утра.

«Безрассудное поведение из-за алкогольного опьянения способствовало увеличению передачи инфекции. Несчастные случаи, связанные с алкоголем, и насилие оказывают давление на отделения неотложной помощи нашей больницы», - сказал Рамафоса.

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В Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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Автор: Людмила Жерновская