В частности, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

По меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса зафиксированы в Индии. Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Outlook India.

В частности, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

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"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тысяч пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.

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В Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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Автор: УНИАН