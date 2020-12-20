По словам эксперта, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения.

Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.

Читайте такжеСтало известно, чем опасен новый штамм коронавируса в БританииОб этом рассказал эксперт Социал-Демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах, передает портал RND.

По его словам, во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, – к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

«Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается», – пояснил специалист.

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Автор: УНИАН