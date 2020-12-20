Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий.
Читайте такжеСтало известно, чем опасен новый штамм коронавируса в БританииОб этом рассказал эксперт Социал-Демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах, передает портал RND.
По его словам, во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, – к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.
«Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается», – пояснил специалист.
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый генетический вариант вируса может быть на 70% более заразным.
- Оценили опасность от нового штамма коронавируса и в ВОЗ.
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