Более заразный вариант коронавируса может свести на нет все меры, нацеленные взять болезнь под контроль.

Вирусы - "модницы" мира микробов. Они меняют свой внешний вид постоянно. Но обычно такие изменения мелкие, неустойчивые и особо не влияют на то, как инфекция распространяется или насколько она смертельна.

Коронавирус SARS-CoV-2 не стал исключением, - пишет The Economist. Только новый штамм, который быстро распространяется в Великобритании, кажется, нарушил описанную выше тенденцию. Ученые, консультирующие британское правительство, говорят, что новый вариант коронавирус может быть на 40-70% более заразным, чем другие штаммы. Лондон уже сообщил о нем. Предварительно новая разновидность коронавируса получила название VUI 202012/01 (аббревиатура от английского выражения variant under investigation in December 2020 - "подопытный вариант" за декабрь 2020 года).

Читайте такжеАмериканский эпидемиолог оценил опасность мутаций коронавируса: что будет с вакцинойОрганы власти бросились бороться с его распространением. Части Британии, где VUI 202012/01 наиболее распространен включительно с Лондоном, ушли на жесткий карантин утром 20 декабря. К вечеру того же дня Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Италия запретили сообщение с Британией. Другие страны сделают то же самое. Порт Довер был закрыт для пассажирских паромов после того, как Франция закрыла свои границы на 48 часов вечером 20 декабря.

Впервые VUI 202012/01 обнаружили на территории Великобритании в сентябре. К середине декабря методом генетического сиквенирования было выявлено более 1500 случаев заражения им. Несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса были обнаружены в Бельгии, Дании и Нидерландах. Но большинство европейских стран провели сиквенирование значительно меньшего количества образцов, чем Британия. Поэтому нельзя исключать возможность, что новый штамм активно распространяется за пределами Британии, - говорит Паси Пенттинен из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Пока неизвестно, вызывает ли VUI 202012/01 более тяжелые или отличные симптомы от тех, которые возникают из-за заражения другими видами коронавируса. Исследования, призванные дать ответ на этот вопрос, продолжаются в Великобритании. Ученые также ищут доказательства, которые подтвердили бы, что новый штамм действительно более заразен. Кроме того, они пытаются выяснить, какие именно биологические механизмы играют роль.

Читайте такжеВ Германии начинается завершающая фаза испытаний вакцины от коронавирусаНа высшую заразность нового варианта коронавируса указывают два фактора. Первый - он значительно быстрее распространяется в тех частях Британии, где количество случаев заражения возрастает нетипично резко. На него приходится 62% всех новых случаев в Лондоне по состоянию на 9 декабря. Хотя в начале ноября этот показатель не превышал 28%.

Второй тревожный сигнал - это особое сочетание мутаций и других изменений в его геноме. Ученые говорят, что их всего 23. И это нетипично большое количество, учитывая то, как вирус смог измениться до этого времени. Более тревожно то, что лабораторные исследования, а также исследования на животных показали, что некоторые из этих изменений позволяют коронавирусу лучше проникать в клетки. Кроме того, они улучшают его способность размножаться и избегать атак антител, которые иммунная система создала после заражения другими вариантами вируса.

Несколько изменений в VUI 202012/01 содержатся в его так называемых шипах. Это белки на его поверхности, которыми он цепляется к клеткам. Шипы - это прямая мишень для первых вакцин от COVID-19. Но эти вакцины стимулируют иммунную реакцию и на другие белки, которые мутация еще не зацепила. Но если все же произойдет, тогда у некоторых вакцин возникнут проблемы.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, что могло стать причиной мутации нового коронавируса в БританииНаибольшую тревогу в настоящее время вызывает то, что 202012/01, похоже, более заразен, чем другие варианты коронавируса. Если текущие оценки на основе британских данных подтвердятся, репродуктивное число (R) вируса вырастет на 0,4 (R выражает количество людей, которые подхватывают вирус от зараженного пациента).

"Это будет означать, что там, где этот вид вируса появится, понадобятся более жесткие меры, чтобы замедлить распространение COVID-19. Поэтому срочные попытки помешать его распространению вполне оправданы. Вопрос о том, насколько его удастся замедлить, пока вакцины не начнут влиять на ситуацию, остается пока без ответа", - говорится в статье.

Новый вид коронавируса: что известно

Мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

На этом фоне все больше стран прекращают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры нужны, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter.

Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется.

Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств. Украина также планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем, "британский" вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.

Перевод: Лесь Дымань