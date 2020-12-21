Великобритания стала крупнейшим очагом нового штамма.

14 декабря 2020 года Министерство Здравоохранения Британии заявило об обнаружении нового штамма коронавируса в более чем 60 регионах страны. Всего новым вирусом заболело более тысячи человек, а большинство случаев зафиксировано на юге Великобритании.

Новый штамм коронавируса: где и когда он возник

Мутацию коронавируса в Британии зафиксировали еще в сентябре, но расшифровать его геном удалось не сразу. Новый штамм получил название N501Y. Сначала он не считался более опасным или заразным. Однако количество носителей мутировавшего коронавируса увеличивалось, несмотря на введенный жесткий локдаун в Британии.

Уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне составляли случаи заболевания новым штаммом. 19 декабря британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее других форм коронавируса. Пока что неизвестно, каким будет смертность от нового штамма. Однако более высокая заражаемость может повлиять на заполненность больниц.

Ситуация в Британии

Быстрее всего новый штамм распространяется в Лондоне и на юго-востоке Англии. Власть Великобритании считает, что "ситуация с новой мутацией вышла из-под контроля". Из-за стремительного распространения нового штамма правительство Британии приняло решение ввести жесткий локдаун в стране. Предположительно он будет действовать несколько месяцев - пока большая часть населения не получит вакцину.

С 20 декабря в Великобритании действуют новые жесткие ограничения, среди которых запрет на въезд и выезд из регионов, выход на улицу днем без необходимости и ночью, закрытие большинства предприятий, кроме самых необходимых для жизни.

Новый штамм в других странах

Случаи заражения штаммом N501Y были зафиксированы в Италии, Нидерландах, Дании и Австралии. Большинство из них связывают с посещением заболевшими территории Великобритании. Ряд стран ЕС и мира заявил о закрытии авиасообщения с Великобританией, чтобы избежать риска заражения.

Такие меры могут принять и в Украине. На территории Украины пока что не было обнаружено случаев заражения новым штаммом. В британском посольстве украинцам рекомендовали временно воздержаться от поездок в Великобританию.

Вакцина от коронавируса и новый штамм

Ученые заявляют, что вакцина от коронавируса, вероятнее всего, будет также эффективна и против нового штамма. Нет оснований полагать, что N501Y более устойчив к вакцине.

Однако в будущем могут возникнуть мутации вируса, которые адаптируются к вакцине и будут устойчивы к ней. Тогда ученым придется видоизменять вакцину.

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Автор: Екатерина Пулатова