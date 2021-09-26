Рассматривается возможность привлечения Национальной гвардии и медиков из других штатов, чтобы восполнить кадровый дефицит в больницах.

В Нью-Йорке тысячи невакцинированных медработников могут уволить.

Как сообщает "Голос Америки", губернатор Нью-Йорка Кейти Гокул рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медиков из других штатов, чтобы восполнить кадровый дефицит в больницах, если не всем медикам удастся до понедельника сделать обязательную прививку от СOVID-19.

Она заявила, что ее план предусматривает объявление чрезвычайного положения в штате, и это позволит увеличить поступления медработников из других штатов, стран или тех, кто ушел на пенсию.

По словам Гокул, штат изучает возможность привлечения военных Национальной гвардии, которые имеют медицинскую подготовку, для укомплектования больниц и других медицинских учреждений.

Читайте такжеВ Германии полностью вакцинированы против COVID-19 почти 75% взрослыхПо данным офиса губернатора, в штате Нью-Йорк невакцинированными остаются около 70 тыс. работников, это практически 16% из всех 450 тыс. сотрудников медицинских учреждений.

Свой план медицинского обеспечения штата она объявила на фоне широкого конфликта между лидерами американских штатов и федеральным правительством. Администрация президента США выступает за обязательную вакцинацию медиков, госслужащих и работников крупных компаний. Впрочем, некоторые представители местных властей - против обязательной прививки.

"Мы продолжаем борьбу против СOVID-19, чтобы защитить наших близких. Я благодарна всем медработникам, которые сделали прививки, и призываю всех медиков, которые еще не вакцинированы, сделать это сейчас, чтобы они имели возможность продолжать оказывать медицинскую помощь", - сказала губернатор во время презентации плана.

Медики, уволенные за отказ от вакцинации, не смогут получить страховку по безработице, отметили в офисе губернатора. Исключением может быть лишь предъявление справки от врача, что вакцина противопоказана.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины создали петицию с требованием ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию.

Коронавирус в мире

Справка УНИАН. По состоянию на утро 26 сентября в мире обнаружили 232 292 805 подтвержденных случаев COVID-19, умерли от осложнений 4 757 578 человек.

По количеству случаев заражения коронавирусом лидируют США, за ними следуют Индия и Бразилия.

Автор: Тамара Отовская