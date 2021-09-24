На сайте президента создана соответствующая петиция.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием срочно ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию.

Автор петиции Вадим Бондарь требует от Владимира Зеленского установить наказание за нее в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"Принудительную вакцинацию в виде угроз увольнения или недопуска к работе приравнять к понятию "принудительная вакцинация". Обеспечить гражданам право решать по своему усмотрению нужно ли им вакцинироваться или нет", - говорится в тексте петиции.

Также Бондарь хочет, чтобы Кабмин брал на себя ответственность за каждого вакцинированного человека, на состояние здоровья которого повлияла прививка от коронавируса.

Петиция была создана 12 августа. Сейчас она набрала 13,5 тысяч голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. До завершения сбора подписей осталось 50 дней. В случае набора необходимого количества голосов президент будет обязан дать официальный ответ на петицию.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко посоветовал так называемым "антивакцинаторам" посетить инфекционные отделения больниц и воочию увидеть тяжесть коронавирусной болезни у их пациентов.

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Автор: Виолетта Орлова