Канцлер выразила надежду на постепенное ослабление ограничений в стране.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Германии удалось остановить.

Читайте также​Глава ВОЗ обратился к G7: требует равного доступа к вакцинам против COVID-19 среди странОб этом заявила канцлер страны Ангела Меркель. Ранее в Минздраве страны заявили, что третья волна COVID-19 в Германии «сломлена».

«Мы видим, что в Германии, как кажется, удалось остановить третью волну»,— сказала Меркель на пресс-конференции, передает ТАСС.

Канцлер выразила надежду на постепенное ослабление ограничений в стране. «Теперь в Германии будет постепенно большее возможно - там, где число заражений падает», - добавила она. "Стоит надеяться, что то же будет происходить в Европе", - отметила Меркель.

Коронавирус в Германии

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Германии превысило 3,5 млн человек, количество летальных случаев достигло 84,4 тыс. За последние сутки в стране выявлено более 15 тыс. новых случаев заражения. С марта в стране действует карантин.

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Автор: Ирина Погорелая