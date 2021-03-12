В Минздраве Германии серьезно относятся к возможным побочным эффектам вакцины, но рисков от использования препарата этого производителя не обнаружили.

Нет доказательств увеличения частоты образования тромбов после применения вакцины от AstraZeneca против коронавируса.

Читайте такжеРумыния приостановила использование партии вакцины от AstraZenecaОб этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал после консультаций с экспертами Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое одобрило использование AstraZeneca в ЕС, передает ТСН со ссылкой на "Немецкую волну".

"Я жалею, что... некоторые страны Евросоюза прекратили вакцинацию AstraZeneca", — сказал Шпан.

При этом он добавил, что Германия "очень серьезно относится к возможным побочным эффектам" и по его данным, пользы от вакцины намного больше, чем риска.

К такому же выводу пришло Министерство здравоохранения Канады и EMA. Европейский регулятор заявил, что имеющаяся информация указывает на то, что количество серьезных случаев свертывания крови у вакцинированных людей "не превышает тех, что наблюдаются на фоне общей популяции". "Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти условия", - говорится в сообщении.

В то же время EMA заявила, что причисляет тяжелые аллергические реакции к возможным побочным эффектам вакцины AstraZeneca в ограниченном количестве случаев.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая