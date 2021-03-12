Нет доказательств увеличения частоты образования тромбов после применения вакцины от AstraZeneca против коронавируса.
Читайте такжеРумыния приостановила использование партии вакцины от AstraZenecaОб этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал после консультаций с экспертами Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое одобрило использование AstraZeneca в ЕС, передает ТСН со ссылкой на "Немецкую волну".
"Я жалею, что... некоторые страны Евросоюза прекратили вакцинацию AstraZeneca", — сказал Шпан.
При этом он добавил, что Германия "очень серьезно относится к возможным побочным эффектам" и по его данным, пользы от вакцины намного больше, чем риска.
К такому же выводу пришло Министерство здравоохранения Канады и EMA. Европейский регулятор заявил, что имеющаяся информация указывает на то, что количество серьезных случаев свертывания крови у вакцинированных людей "не превышает тех, что наблюдаются на фоне общей популяции". "Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти условия", - говорится в сообщении.
В то же время EMA заявила, что причисляет тяжелые аллергические реакции к возможным побочным эффектам вакцины AstraZeneca в ограниченном количестве случаев.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.
- Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
- В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.
- Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.
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