Некоторых людей смогут лишить работы, если они будут нарушать правила карантина.

Правительство Фиджи объявило, что сделает вакцинацию против коронавируса обязательным условием для работы в государственных и частных организациях.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

По словам премьер-министра Фиджи Франка Байнимарама, сотрудники частных фирм должны получить вакцину от коронавируса до 1 августа.

"Неважно, являетесь ли вы генеральным директором компании, индивидуальным предпринимателем или наемным работником. Вы должны пройти вакцинацию, чтобы продолжить работу, иначе этот бизнес рискует быть закрытым. Нет прививки - нет работы", - заявил он.

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Сообщается, что госслужащие должны получить первую прививку от коронавируса до 15 августа. Если человек не получит дозу вакцины, то такому работнику надо будет взять отпуск на 15 дней. Все госслужащие должны сделать прививку до 1 ноября, иначе им грозит увольнение.

Также правительство Фиджи ввело штрафы за нарушение карантина - от 20 до 4 000 долларов.

Ситуация с коронавирусом на Фиджи

Всего на Фиджи обнаружили 8 661 случай коронавируса, 48 пациентов умерли от осложнений болезни. Население страны составляет примерно 900 тысяч человек.

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Автор: Олег Давыгора