Политик отметил, что сейчас страна закупает необходимое оборудование.

Александр Лукашенко снова заговорил о создании белорусской вакцины от коронавируса. Препарат увидит свет уже в 2023 году.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - заявил Лукашенко.

При этом он указал, что для производства белорусской COVID-вакцины уже сделано очень много.

Читайте также10 долларов за курс: ВОЗ предоставит бедным странам таблетки от коронавируса"Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина", - подчеркнул политик.

Белорусская вакцина от COVID-19: что известно

Александр Лукашенко говорил, что Беларусь создаст свою вакцину до осени 2021 года.

Позже он отметил, что на разработку вакцины может уйти около 5 млн белорусских рублей. Это почти 2 млн долларов.

В мае текущего года политик объявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем.

Автор: Анастасия Горбачева