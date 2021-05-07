При этом он добавил, что белорусскую вакцину не спешат выводить на массовое применение.

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - заявил он.

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При этом он добавил, что белорусскую вакцину не спешат выводить на массовое применение.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой… У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - добавил он.

Коронавирус в Беларуси: что известно

Отметим, ранее Лукашенко говорил, что Беларусь создаст свою вакцину до осени 2021 года.

Лукашенко заявлял, что на разработку вакцины может уйти около 5 млн белорусских рублей. Это почти 2 млн долларов.

Также стало известно, что в Беларуси готовятся к началу выдачи сертификатов о вакцинации от COVID для тех, кто планирует выезд за границу.

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Автор: Виктория Гордиенко