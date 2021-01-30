Делегация ВОЗ пообщалась с врачами, которые работали в больнице в Ухане, где лечили первых больных коронавирусом.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили больницу в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия COVID-19.

"Мы встречаемся с врачами и персоналом, которые работали в то время, и открыто обсуждаем детали их работы", - написал член делегации Питер Дашак в субботу, 30 января, в соцсети Twitter, сообщает DW.

Он назвал этот визит "важной возможностью поговорить непосредственно с медиками, которые в то критическое время были на местах в борьбе с COVID". Дашак является президентом неправительственной организации, ориентированной на профилактику инфекционных заболеваний EcoHealth Alliance.

Однако делегация экспертов посещает в Ухане не только больницы и научно-исследовательские объекты. В субботу члены делегации также посетили пропагандистскую выставку, где могли ознакомиться с "китайскими достижениями" в преодолении коронавирусного кризиса - экстренными мерами ведомства по охране здоровья и быстрой "реакцией китайского правительства".

По данным ВОЗ, в соответствии с планом работы делегации, исследователи должны посетить Институт вирусологии в Ухане, а также местный рынок, откуда, как предполагают, началась вспышка COVID-19.

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Накануне исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предостерег, что не стоит возлагать большие надежды на результаты работы этой миссии. Он заявил, что ее основными задачами является попытка узнать больше о происхождении этого коронавируса и оценить, какие дальнейшие исследования могут потребоваться.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в Ухане посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевого пациента" так и не было обнаружено.

К нынешней делегации ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран. Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц (Fabian Leendertz) из немецкого Института имени Робарта Коха заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

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Автор: УНИАН