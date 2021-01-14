Эксперты ВОЗ из 12 стран перед началом работы в Ухане должны будут отбыть двухдневный карантин.

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 14 января, прибыла в город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, где начнет исследовать истоки COVID-19, распространение которого привело к пандемии.

Как пишет DW в городе, где в Китае впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, эксперты ВОЗ будут работать вместе с китайскими учеными. Все члены делегации, в соответствии с введенными в КНР правилами, перед началом работы должны будут отбыть двухдневный карантин.

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На это расследование ждут уже давно, а приезду экспертов в Китай предшествовали долгие переговоры. Ученые ВОЗ должны поговорить с работниками китайских исследовательских институтов, больниц, а также рыбного рынка, откуда, как считают, распространился коронавирус, пишет ВВС Украина.

ВОЗ в Китае: расследование происхождения коронавируса

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

В мае более 120 стран мира призвали к проведению расследования происхождения коронавируса. Китай тогда настоял, что расследование можно будет провести после того, как пандемия будет взята под контроль, и оно должно происходить под эгидой ВОЗ.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле 2020 года и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением объема и сферы охвата работы для следующего, третьего, этапа миссии.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран.

Ранее в этом месяце в ВОЗ заявляли, что Китай отказал во въезде международным экспертам. Это произошло потому, что одному из членов команды отказали во въезде, а другой застрял во время транзита. Однако в Пекине назвали это недоразумением, и заявили, что переговоры по расследованию происхождения коронавируса еще продолжаются.

Сообщается, что достигнуто соглашение, что вирусологи посетят, кроме Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей. Именно оттуда специалисты произведут забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно или могла произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, ученые посетят рыбный рынок в Ухане, где, вероятно, и были закуплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.

Один из участников нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц сообщил, что источник происхождения коронавируса необязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

"Начав работать в Ухане, мы можем попытаться заглянуть в прошлое и посмотреть, куда нас заведут полученные данные. Возможно, факты укажут нам, что нужно остаться в этом же районе, а может, мы поймем, что источник - в другой части Китая. Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - сказал Лентдертц, слова которого ранее в январе наводила британская газета The Guardian.

Профессор Дейл Фишер, который возглавляет международную группу по реагированию на COVID-19 в ВОЗ, заявил ВВС, что надеется, что группу воспримут именно как научную.

"Она не о политике или о том, чтобы кого-то обвинить. Она о том, чтобы докопаться до сути научной проблемы", - заявил он.

Профессор Фишер также добавил, что большинство ученых считают, что коронавирус имеет "естественное происхождение".

Происхождение COVID-19 под вопросом

Происхождение коронавирусf COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевой пациент" так и не был обнаружен.

В Вашингтоне не исключали, что вирус мог храниться в научной лаборатории уханьского Института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения.

Ранее в течение месяцев китайские власти отрицали, что коронавирус происходит из Китая.

Всего за время пандемии коронавирусом в мире заразились более 92 миллионов человек, почти 2 миллиона пациентов умерли от последствий заражения.

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Автор: УНИАН