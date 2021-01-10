Новый штамм коронавируса отличается от мутаций, которые ранее выявили в Великобритании и ЮАР.

Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

Об этом в воскресенье, 10 января, заявил руководитель ведомства Такаджи Вакита, передает DW.

По данным японского министра, новый вариант коронавируса был диагностирован у четырех человек, которые въехали в Японию из Бразилии. Заражение обнаружили 2 января во время прохождения тестов на наличие коронавируса в одном из аэропортов Японии.

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Также он рассказал, что это штамм коронавируса отличается от мутаций, которые ранее выявили в Великобритании и ЮАР. И каких-либо доказательств, что новый штамм является более заразным, также нет.

Лица, у которых обнаружили этот вариант коронавируса, пока находятся на карантине. У мужчины, который старше 40 лет, возникли проблемы с органами дыхания, двое других пассажиров страдали от таких симптомов, как головная боль и высокая температура тела, еще одна девушка – не имела симптомов.

Все четверо до прибытия в Японию находились в регионе бразильской части бассейна реки Амазонка.

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Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: Денис Прядко