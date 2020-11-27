Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для приостановки распространения коронавируса, около 60−70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы.
Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации Кейт О’Брайен на брифинге.
«Около 60−70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки», - сказала она.
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Представительница ВОЗ добавила, что в данной ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачи инфекции.
По словам О’Брайен, «более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно».
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