По мнению специалистов из ВОЗ, для остановки пандемии нужно, чтобы 60−70% населения были вакцинированы или переболели.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для приостановки распространения коронавируса, около 60−70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы.

Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации Кейт О’Брайен на брифинге.

«Около 60−70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки», - сказала она.

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Представительница ВОЗ добавила, что в данной ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачи инфекции.

По словам О’Брайен, «более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно».

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН