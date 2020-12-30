По данным ученых, в Ухане на коронавирус могли переболеть около 500 тысяч человек.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в китайском Ухане, где впервые обнаружили распространение этого вируса, могло быть в десять раз больше данных, которые обнародовали власти Китая.

Об этом говорится в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ученые измерили уровень распространения антител к COVID-19 среди населения в городах и провинциях Ухань, Хубэй, Пекин, Шанхай, Цзянсу, Гуандун и Сычуань. Выборка в исследовании составила 34 тысячи человек. По их данным, средний показатель распространения антител у жителей Уханя, где проживает около 11 миллионов человек, составил 4,43%. То есть, согласно данным исследователей, заразиться коронавирусом могли около 487 тысяч жителей города.

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В то же время городская комиссия по здравоохранению Уханю по состоянию на воскресенье, 27 декабря, сообщала лишь о 50354 подтвержденных случаях заражений.

В других городах провинции Хубэй средний показатель распространения антител составил всего 0,44%. За пределами провинции из 12 тысяч человек, принявших участие в исследовании, антитела нашли лишь у двоих.

Появление COVID-19 в мире:

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.

Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.

На сегодня в мире от СOVID-19 умерли 1786057 человек. Всего подтверждено 81908887 случаев заболевания.

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Автор: Денис Прядко