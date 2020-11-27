За все время пандемии в мире выздоровел примерно 40 млн человек.

По состоянию на 27 ноября количество выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 60 997 052 случаев, увеличившись за минувшие сутки более чем на 583 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса.

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Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний возросло до 1 432 299, выздоровели 39 084 452.

В страны из 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 847 инфицированных на COVID-19 (рост за минувшие сутки - более 112 тыс) и 263 455 смертей (рост - 1 тыс. 240), вылечились 4 871 203.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где, по данным Министерства здравоохранения страны, количество инфицированных выросло за минувшие сутки на 43 тыс. 82 человека. Всего зафиксировано 9 309 787 случаев заболевания. Количество умерших увеличилось до 135 715, выздоровели 8 718 517.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных в Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 204 220 больных, умерли 171 460 больных (рост - более 691), вылечились 5 556 887 человек.

На четвертом месте Франция с 2 235 537 больными и 51 041 жертвой, на пятом - Россия - 2 169 424 человека инфицированы, 37 688 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике число зараженных COVID-19 превысило миллион человек. Сегодня эту отметку пересекла Германия. В Перу, Польше и Иране инфицировано более 900 тыс. человек.

Украина сейчас на 17-м месте в мире по распространению заболевания - за последние сутки зафиксированы 16218 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине: заболели 693407 лиц; выздоровели - 326238 лиц; летальных случаев - 11909.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике из важнейших мировых событий, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 184,5. В США на 1 млн жителей умерли 812 человек, в Индии - 98, Бразилии - 804.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко