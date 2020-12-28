Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худшие времена пандемии коронавируса еще впереди.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Голос Америки.
По его мнению, новая вспышка заболевания COVID-19 ожидается после рождественско-новогодних праздников.
"Мы очень вероятно можем ожидать послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - прогнозирует он.
Фаучи напомнил, что в праздничный период многие граждане проводят время с членами своей семьи, приезжая при этом за сотни и тысячи километров. И несмотря на просьбы медиков и властей оставаться дома во время праздников, к этим рекомендациям прислушиваются далеко не все.
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Отвечая на вопрос, когда у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу, врач сказал, что не скоро.
"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета - ред.) процент людей", - отметил Энтони Фаучи.
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