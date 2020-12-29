Мутация вируса была у пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни.

В Германии заражение новым штаммом коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, было зафиксировано еще в ноябре.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии.

Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установили, что мутация вируса была у пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите" подтвердила результаты исследования.

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Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводит запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.

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Автор: УНИАН