Одолели коронавирусную инфекцию почти 46 миллионов пациентов.

По состоянию на утро 13 декабря общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 72 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививатьТак, в настоящее время зафиксировано 71762766 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 46892660 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1606137 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавирусом стран входят США (16067031 случай), Индия (9857029) и Бразилия (6880127).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 297837 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (181123), на третьем – Индия (143019).

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Автор: Алина Вишневская