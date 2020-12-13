По состоянию на утро 13 декабря общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 72 миллионам.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививатьТак, в настоящее время зафиксировано 71762766 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 46892660 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1606137 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавирусом стран входят США (16067031 случай), Индия (9857029) и Бразилия (6880127).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 297837 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (181123), на третьем – Индия (143019).
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram