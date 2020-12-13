Коронавирус новости - сколько больных в мире, данные по странам / фото REUTERS

По состоянию на утро 13 декабря общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 72 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививатьТак, в настоящее время зафиксировано 71762766 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 46892660 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1606137 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавирусом стран входят США (16067031 случай), Индия (9857029) и Бразилия (6880127).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 297837 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (181123), на третьем – Индия (143019).

Данные на 13 декабря 2020 по заболеваемости COVID-19 / скриншот

Коронавирус: важно знать каждому

  1. Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
  2. Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
  3. Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
  4. Симптомы  воспаления легких при коронавирусе
  5. Пропало обоняние - верный симптом коронавируса

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская