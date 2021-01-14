В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса.
Об этом сообщает The East African
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По данным ученых Кенийского института медицинских исследований, новые штаммы отличаются от тех, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.
Как сообщается, в период с июня по октябрь команда ученых определила 16 циркулирующих мутаций COVID-19, 12 из которых уникальные.
Исследователи предупреждают, что новые штаммы распространяются быстрее, также их сложнее выявить на начальной стадии заражения.
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Новый штамм коронавируса из Британии: что известно
- В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.
- Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.
- В МОЗ призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
- Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.
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