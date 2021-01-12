Некоторые мутации были идентичны тому, которые были обнаружены у норок в Дании.

Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 мутаций.

Об этом сообщает "Дождь".

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Имя пациентки не раскрывается. Ей 47 лет, у нее лимфома IV стадии. В апреле она лежала в палате с женщиной, у которой позже обнаружили коронавирус.

Пациентку с лимфомой выписали из больницы, через некоторое время она получила положительный результат на коронавирус. Четыре повторных мазка были отрицательными. Тем не менее с мая по август у пациентки наблюдались тяжелые симптомы коронавируса. Еще 10 мазков в августе и 2 в сентябре были положительными. Наконец-то 12 сентября она получила отрицательный анализ.

Коронавирус: важно знать каждому

Ученые проанализировали образцы биоматериала, которые сдавала пациентка, и обнаружили множество новых мутаций. Некоторые из них были идентичны тому, которые были обнаружены у норок в Дании.

Коронавирус у норок: что известно

В Дании в начале ноября обнаружили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям.

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса оно может быть нечувствительно к вакцине.

В Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

В Дании тела убитых из-за коронавируса норок "восстали из могил".

Норки, похороненыные в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.

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Автор: УНИАН