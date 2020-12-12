Лидерами по количеству случаев инфицирования остаются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция.

За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Европе и США.

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«Сезон праздников – это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, однако мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не будем принимать необходимые меры безопасности», – говорится в тексте отчета.

ВОЗ рекомендует жителям «красных» зон инфицирования воздержаться от празднований, чтобы защитить себя и других. Специалисты отмечают, что это может стать «лучшим подарком».

Коронавирус в мире: последние данные

Согласно данным карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире, по состоянию на 7:30 12 декабря, инфицировались уже 71 081 574 человека. При этом 45 349 922 выздоровели, а 1 594 777 умерли.

Лидерами по количеству случаев инфицирования остаются США (15 842 789), Индия (9 826 775), Бразилия (6 836 775), Россия (2 574 319), Франция (2 405 210).

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Яна Ставская