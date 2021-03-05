Там отметили, что в начале 2022 года пандемия останется позади, но это не значит, что исчезнет сам вирус.

Мир должен справиться с пандемией коронавируса в начале 2022 года.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, что будут делать в случае побочных реакций на вакцину от коронавирусаТакое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он отметил, что сам коронавиус не исчезнет.

«Я полагаю, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но сейчас cитуация стала более предсказуемой и управляемой… Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, диагностические программы, вакцина. Для меня в моей работе важно планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади. Но это не значит, что исчезнет сам вирус»,— сказал представитель ВОЗ в интервью немецкой газете Welt, передает kommersant.

Коронавирус в мире

О вспышке коронавируса в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

ВОЗ 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

Во второй половине декабря 2020 года в США и странах ЕС началась вакцинация от COVID-19. Одновременно стало известно о распространении новой мутации коронавируса, которое началось с Великобритании.

По состоянию на 5 марта 2021 года в мире зафиксировано 115,61 млн случаев инфицирования коронавирусом. При этом 2,56 млн человек стали жертвами коронавирусной инфекции, 65,38 млн человек выздоровели от коронавируса.

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Автор: УНИАН