Там отметили, что единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

Менее 10% мирового населения выработали антитела к коронавирусу.

Читайте такжеЭксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где были первые инфицированные COVID-19Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан со ссылкой приблизительно на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира.

По ее словам, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

«Безусловно, местами, например в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50–60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета»,— сказал Сваминатан в видео, опубликованном в Twitter ВОЗ, передает kommersant.

Она заявила, что единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах — вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в мире

В феврале ВОЗ сообщила, что количество сделавших прививку от коронавируса в мире превысило число заразившихся, при этом большинство вакцинированных приходится на десять стран.

Также ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса.

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Автор: УНИАН