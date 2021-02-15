У ВОЗ пока нет ответа, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом, и ученые пока исследуют этот вопрос.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса.

Читайте такжеЕвродепутаты призвали руководство ЕС помочь странам "Восточного партнерства" получить вакцины от COVID-19Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы прежде инфицированы или нет»,— сказала она в интервью, опубликованном на YouTube, передает kommersant.

«Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ»,— отметила Сваминатан. Тем не менее есть люди, у которых иммунный ответ был слабым. Особенно это касается тех, кто болел без симптомов и даже не знал, что заражен.

«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа»,— сказала Сумья Сваминатан. По ее словам, у ВОЗ пока нет ответа, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом, и ученые пока исследуют этот вопрос.

Она добавила, что делать прививку пока могут только взрослые. Исследования, которые касаются воздействия вакцин на детей, начнут в ближайшее время.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН