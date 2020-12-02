Для контактных самоизоляция будет длиться от 7 до 10 дней после заражения, по сравнению с рекомендованными 14 днями.

В США планируют уменьшить срок самоизоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19.

Читайте такжеПервые заражения коронавирусом в США произошли еще в декабре 2019 годаЦентр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) должен выпустить новые рекомендации, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Для контактных самоизоляция будет длиться от 7 до 10 дней после заражения, по сравнению с рекомендованными 14 днями.

Люди могут завершить карантин через семь дней, если они получили отрицательный результат теста, или через 10 дней без тестирования.

Чиновник, который говорил с Assosiated Press на условиях анонимности, сказал, что эти изменения уже обсуждаются в течение некоторого времени, поскольку ученые изучили инкубационный период вируса.

Они ускорят возвращение к обычной жизни тех, кого считают "близкими контактными" с инфицированными вирусом SARS-CoV-2.

CDC заявляли, что инкубационный период вируса продлится до 14 дней, но большинство людей стали заразными и у них развились симптомы через 4-5 дней после контакта.

Это не первый раз, когда CDC корректирует свои рекомендации через новые исследования. В июле центр сократил сроки изоляции с 14 дней до 10 дня с начала симптомов для людей с COVID-19 при условии, что они больше не больны.

Коронавирус в США

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Автор: УНИАН