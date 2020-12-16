Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США.

По состоянию на утро 16 декабря во всем мире подтвердились 73 млн 475 980 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 млн 635 427 тыс. случаев оказались смертельными.

Читайте такжеNature: Ученые обнаружили комбинацию лекарств, которая помогает тяжело больным COVID-19Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса университета имени Джона Хопкинса.

В частности, больше всего случаев болезни зафиксировано в США - 16 млн 716 777 тыс. На втором месте Индия – 9 млн 932 547 тыс., На третьем – Бразилия – 6 млн 970 034 тыс; четвертое место – у России (2 млн 682 866 тыс. ), пятое - во Франции ( 2 млн 447 406 тыс.).

Украина заняла 17 место в мире по количеству выявленных случаев - между Перу и Южной Африкой.

В то же время 41 млн 615 682 тыс. пациентов по всему миру смогли излечиться от коронавируса.

Коронавирус в мире

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Автор: Ирина Погорелая