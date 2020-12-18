Людям без прививки в Бразилии могут запретить заниматься определенной деятельностью.

В Бразилии Верховный суд разрешил властям определенным образом оказывать влияние на граждан, отказавшихся от вакцинации от коронавируса.

Читайте такжеВОЗ: смертность от коронавируса выросла на 60%Однако, о принудительной вакцинации речь не идет, поскольку для этого нужно принять отдельный закон. За отказ от иммунизации власти смогут вводить некоторые ограничения в отношении таких граждан, передает ТСН со ссылкой на Folha de S.Paulo.

"В такой стране, как Бразилия, где почти 200 тыс. человек умерло от COVID-19, сохранение жизни и здоровья как отдельно взятых людей, так и всего общества в первую очередь", — отметил один из судей.

По мнению судей, сознательный отказ от вакцинации может негативно сказаться на коллективном здоровье. Однако принудительной вакцинации в Бразилии не будет, так как это будет нарушать Конституцию страны.

В качестве примера, наказывать на людей могут путем запрета им посещать определенные места. Им также могут запретить заниматься определенной деятельностью, пока не сделают вакцинацию.

"Федеральный Верховный суд решил, что вакцина против COVID-19 может быть обязательным при наличии соответствующего закона", — говорится в решении суда.

Коронавирус в Бразилии

По состоянию на 18 декабря Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии там выявлено более 7 млн ​​случаев COVID-19, из них более 184 тыс. смертей.

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Автор: УНИАН