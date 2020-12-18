Представители общественного сектора и некоторые евродепутаты уже долгое время призывали назвать цены, аргументируя это тем, что речь идет о средствах налогоплательщиков.

В правительстве Бельгии случайно раскрыли цены, за которые Евросоюз приобрел вакцины от коронавируса.

Читайте такжеERRORERRORERRORERRORКак пишет "Европейская правда", со ссылкой на Politico и HLN, госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Эва де Блеекер запостила в Твиттере таблицу, в которой была указана цена за дозу каждой вакцины и ожидаемые затраты страны на ее приобретение. Это произошло после критики оппозиционной N-VA по поводу того, что в бюджете на следующий год якобы нет ясности относительно затрат на вакцины от коронавируса. Через полчаса твит был удален, но его успели заметить журналисты бельгийского HLN и сохранили снимок экрана.

Представители общественного сектора и некоторые евродепутаты уже долгое время призывали назвать цены, аргументируя это тем, что речь идет о средствах налогоплательщиков, и в этих вопросах нужна большая прозрачность.

Еврокомиссия заявляла, что не может раскрывать цены на вакцины, поскольку это является коммерческой тайной.

Согласно опубликованному снимку, одна доза вакцины стоит ЕС от 1,78 евро до $18. Самыми дорогими являются Moderna ($18) и BioNTech/Pfizer (12 евро), далее идут CureVac (10 евро), Johnson & Johnson ($8,50), Sanofi/GSK (7,56 евро) и Oxford/AstraZeneca (1,78 евро).

Бельгия закупит 33 млн доз и потратит на это 279 млн евро.

Госсекретарь после этого случая заявила, что публикация таблицы была "ошибкой коммуникационной команды". Она также сказала, что случайное раскрытие цен "не ставит под угрозу" доступ Бельгии к вакцинам.

В настоящее время Еврокомиссия имеет подписанные соглашения с шестью производителями вакцины, двое из которых уже подались на утверждение регулятора, и накануне завершила предварительные переговоры с седьмым - компанией Novavax.

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Автор: УНИАН