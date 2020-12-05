Рекордная волна смертей от COVID-19 пришлась на США, Бразилию, Индию и Мексику.

По состоянию на 7:30 5 декабря с начала пандемии в мире инфицировался 65 899 441 человек. При этом 42 352 021 из них удалось выздороветь.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США – 14 367 462, Индии – 9 608 211, Бразилии – 6 533 968, России – 2 382 012, Франции – 2 321 703.

Критическую отметку в более миллиона инфицированных COVID-19 преодолели также Великобритания, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия, Германия, Мексика, Польша и Иран.

Украина оказалась на 16-м месте в мировом рейтинге. По состоянию на 7:00 зарегистрировано 808 828 больных.

Лидерами по выздоровлению населения Индия (более 6 миллионов людей выздоровели), Бразилия (5,8 миллиона счастливых случаев) и США (5,4 миллиона).

Волна смертей от COVID-19 пришлась на Соединенные Штаты (278 932 погибших), Бразилию (175 964), Индию (139 700), Мексику (108 863).

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Автор: УНИАН