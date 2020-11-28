Украина в общем рейтинге на 17 месте – между Южной Африкой и Бельгией.

По состоянию на 7:30 28 ноября в мире коронавирусом инфицировались уже 61 645 535 человек. Из них 39 446 275 удалось выздороветь.

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Об этом говорится в данных карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев болезни зарегистрировано в США (13 088 821), Индии (9 351 109), Бразилии (6 238 350), Франции (2 248 209), России (2 196 691).

Украина в общем рейтинге на 17 месте – между Южной Африкой и Бельгией.

1 442 664 человека умерли от осложнений.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН