Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 28 декабря во всем мире подтвердились 80 млн 792 902 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1,7 млн случаев оказались смертельными.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Лидеры по количеству заражений:

США - 19 млн 134 977 тыс. человек;

Индия - 10 млн 207 871 тыс. человек;

Бразилия - 7 млн 484 285 тыс. человек;

Россия - 3 млн 019 972 тыс. человек;

Франция - 2 млн 616 510 тыс. человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (333 тыс.), далее идут Бразилия (191 тыс.), Индия (147 тыс.), Мексика (122 тыс.) и Италия (71 тыс).

Лидерство по количеству выздоровевших занимает Индия - 9 млн 782 669 тыс. человек, далее следуют Бразилия (6 млн 677 2357 тыс.), Россия (2 млн 426 094 тыс.), Турция (2 млн 015 230 тыс.) Колумбия (1 млн 455 975 тыс.).

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

Сегодня, 28 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 4385 человек. В частности, заболели 169 детей и 141 медработник. Также за сутки госпитализированы 1588 человек; летальных исходов – 75; выздоровели – 7191 лицо.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 30374 тыс. людей; выздоровели – 665729 лица; летальных случаев – 17849.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая