От болезни умерли 1,7 млн человек. Выздоровели более 45 млн человек.

В мире количество заражений COVID-19 превысило 80 млн.

Читайте такжеЕще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса – СМИОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В частности, в настоящее время в мире насчитывается 80 млн 792 902 тыс. больных коронавирусом.

От болезни умерли 1,7 млн человек. Выздоровели более 45 млн человек.

Лидеры по числу заражений:

США - 19 млн 134 977 тыс. человек;

Индия — 10 млн 207 871 тыс. человек;

Бразилия — 7 млн 484 285 тыс. человек;

Россия — 3 млн 019 972 тыс. человек;

Франция — 2 млн 616 510 тыс. человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (333 тыс.), далее следуют Бразилия (191 тыс.), Индия (147 тыс.), Мексика (122 тыс.) и Италия (71 тыс.).

Лидерство по числу выздоровевших занимает Индия - 9 млн 782 669 тыс. человек, далее идут Бразилия (6 млн 677 2357 тыс.), Россия (2 млн 426 094 тыс.), Турция (2 млн 015 230 тыс.) Колумбия (1 млн 455 975 тыс.).

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Автор: Ирина Погорелая